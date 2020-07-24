2020-07-24T16:57:33+03:00
Общество

Азербайджанцев, устроивших несанкционированный автопробег в центре Воронежа, крупно оштрафовали

Участникам придется заплатить серьезную сумму за нарушения как общественного порядка, так и ПДД
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Участники автопробега высовывались из машин и размахивали флагами Азербайджана.Участники автопробега высовывались из машин и размахивали флагами Азербайджана.Фото: Кадр видео
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Вечером 19 июля по центру Воронежа на низкой скорости проехала колонна из автомобилей. Из окон машин люди размахивали флагами Азербайджана и выкрикивали название этой страны, звучала национальная музыка. Вероятно, это была попытка обратить внимание на вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана.

В тот день примерно с 19.00 в полицию стали поступать сообщения о помехах на дорогах Воронежа из-за колонны машин. Сотрудники регионального ГУ МВД России проводят проверку.

За нарушение общественного порядка семь участников несанкционированного автопробега суд уже привлек к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ

Одного из нарушителей арестовали на двое суток, остальным придется заплатить штраф - 10 тысяч рублей.

- Кроме того в отношении восьми водителей за различные нарушения Правил дорожного движения составлено 10 материалов об административных правонарушениях. На них наложены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Азербайджанцев, устроивших несанкционированный автопробег в центре Воронежа, крупно оштрафовали
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