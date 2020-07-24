В воронежском парке «Дельфин» поставят свадебную карусель и другие аттракционы
В северо-западной «лесной» части воронежского парка «Дельфин», рядом с зоной детского отдыха, установят аттракционы. То есть они расположатся там же, где когда-то уже стояли советские карусели. Об этом 24 июля сообщил коцессионер.
Не стоит рассчитывать не экстрим-парк. Небольшие по габаритам аттракционы будут рассчитаны на детей младшего возраста. Обещают, что механизмы будут новыми, малошумными, в полным соответствии с действующими нормами и правилами.
Судя по генплану парка, должны появиться аттракционы: «Вальс», «Маятник мини», «Лебеди», «Гусеница мини», «Карусель свадебная» и некоторые другие.
- Мы планируем следить за тем, какие аттракционы пользуются у детишек большей популярностью, и менее востребованные перед началом нового сезона будем менять на другие, - отмечают в администрации парка.
До этого уже было известно о преображении «автодрома» и «парка знакомств», «релакс-парка» и «зоны детского отдыха».
Фото: администрации парка "Дельфин"
ИСТОЧНИК KP.RU