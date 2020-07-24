2020-07-24T15:46:07+03:00
Общество

В воронежском парке «Дельфин» поставят свадебную карусель и другие аттракционы

Обещают, что механизмы будут новыми и малошумными
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: администрации парка "Дельфин"Фото: администрации парка "Дельфин"
Изменить размер текста:

В северо-западной «лесной» части воронежского парка «Дельфин», рядом с зоной детского отдыха, установят аттракционы. То есть они расположатся там же, где когда-то уже стояли советские карусели. Об этом 24 июля сообщил коцессионер.

Не стоит рассчитывать не экстрим-парк. Небольшие по габаритам аттракционы будут рассчитаны на детей младшего возраста. Обещают, что механизмы будут новыми, малошумными, в полным соответствии с действующими нормами и правилами.

Судя по генплану парка, должны появиться аттракционы: «Вальс», «Маятник мини», «Лебеди», «Гусеница мини», «Карусель свадебная» и некоторые другие.

- Мы планируем следить за тем, какие аттракционы пользуются у детишек большей популярностью, и менее востребованные перед началом нового сезона будем менять на другие, - отмечают в администрации парка.

До этого уже было известно о преображении «автодрома» и «парка знакомств», «релакс-парка» и «зоны детского отдыха».

Фото: администрации парка "Дельфин"

Фото: администрации парка "Дельфин"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Азербайджанцев, устроивших несанкционированный автопробег в центре Воронежа, крупно оштрафовали
В Воронеже на проспекте Революции может появиться кинотеатр под открытым небом и место встреч «под часами»
В Воронежской области сократили еще 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом
Быстрее строим, быстрее едем
В воронежском парке «Дельфин» поставят свадебную карусель и другие аттракционы
Кладовщица воронежского предприятия украла тепловозных поршней на полтора миллиона рублей
Сбербанк запустил сервис «Деловые поездки»
Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
Санитарные врачи: «Песок на воронежских пляжах чище, чем вода»
После инцидента со свастикой под Воронежем в местных школах добавят часы на изучение истории Великой Отечественной войны
В воронежской пробке умер молодой водитель
В конце июля из Воронежа запустят прямые перелеты в Тюмень