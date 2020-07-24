Кладовщица воронежского предприятия украла тепловозных поршней на полтора миллиона рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:40:14+03:00

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В Воронеже по подозрению в краже в особо крупном размере задержали 43-летнюю местную жительницу, кладовщицу одного из промышленных предприятий. По версии следствия, она в июле этого года приняла на хранение 48 апчастей для железнодорожной техники. Однако на склад в итоге6 попала лишь часть вверенного имущества.

- 12 тепловозных поршней подозреваемая похитила и держала в бытовом помещении, с целью дальнейшей перепродажи похищенного. Организации, являющейся собственником оборудования, в результате противоправных действий, по предварительным подсчетам, был причинен материальный ущерб на сумму около полутора миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража». С фигурантки взяли подписку о невыезде. За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU