Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы

24 Июль 2020 2020-07-24T16:13:55+03:00

Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней

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Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов.

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ИСТОЧНИК KP.RU