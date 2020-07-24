Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней
Фото: Владимир Нетесов. Пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"
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Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов.
ИСТОЧНИК KP.RU