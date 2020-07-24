Санитарные врачи: «Песок на воронежских пляжах чище, чем вода»

24 Июль 2020 2020-07-24T15:01:29+03:00

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В условиях запрета на заграничный туризм большинство воронежцев и жителей региона отдыхают на местных водоемах и пляжах. Однако их состояние оставляет желать лучшего. О чем лишний раз свидетельствуют результаты очередного обследования Роспотребнадзора.

В воде открытых водоемов специалисты нашли вредные химические примеси, превышающие нормативы. Это:

озеро «Богатое», пляж санатория «Радон» и пляж «Военка» в Лискинском районе

р. Сухая Хворостань и пляж с. Каширское Каширского района

река Сухая Россошь, городские пляжи «Золотая рыбка» и «Солнышко»; река Черная Калитва и городской пляж «Пески» в Лискинском районе

река Черная Калитва пляж «Детский» п.Большие Базы; пляж «Песчанка» п.Малые Базы в Ольховатском районе

водохранилище на р. Федоровка и пруд Титаревский в Кантемировском районе

Не лучше обстоит дело и с наличием болезнетворных бактерий. Их выше всяких норм нашли в воде на пляжах Воронежа в реке Усмань у базы отдыха "Маяк" и в поселке "Боровое" на ул. Пляжная,1в; у пляжа «Сосновый бор», в районе кордона Ближний бор, а также на левом берегу Воронежского водохранилища южнее автодороги М-4 "Дон" в 2,4 км на юго-восток от автомобильного моста через р.Воронеж; в водохранилище у СК "Локомотив" по ул. Панфилова; в парке "Дельфин", на ул. Остужева, 2, на наб. Авиастроителей, 4л.

В Подгоренском районе претензии санврачей вызвала вода в реке Дон на пляже с. Колодежное и пляже с. Белогорье. В Аннинском районе – на реке Битюг пляж «Косица», с. Садовое; с. Бродовое; пляж «Затон» а райцентре. В Эртильском районе - пруд «Первомайский» райцентра.

Жизнеспособные яйца паразитов аскарид обнаружили врачи в водохранилище у места отдыха у СК "Локомотив" по ул. Панфилова.

Зато песок на всех обследованных пляжах не вызвал нареканий. Он оказался чище, чем вода.

ИСТОЧНИК KP.RU