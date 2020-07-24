2020-07-24T14:26:53+03:00
Общество

После инцидента со свастикой под Воронежем в местных школах добавят часы на изучение истории Великой Отечественной войны

Отдел образования Новоусманского района должен разработать соответствующие рекомендации
Олег ИВАНОВ
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Художники быстро привели в порядок пострадавшее граффитиХудожники быстро привели в порядок пострадавшее граффитиФото: предоставлено администрацией Новоусманского района.
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В мае в Новоусманском районе изуродовали нарисованную на одной из остановок звезду Победы - свастикой. Художники быстро привели в порядок граффити. Вскоре нашлись и вандалы - трое школьников 13 лет. В знак раскаяния подростки в сопровождении родителей и сотрудников правоохранительных органов возложили цветы к братской могиле.

Теперь же в школах Новоусманского района, вероятно, добавят часы на изучение истории Великой Отечественной войны. Время выделят за счет других учебных курсов в рамках внеурочной деятельности и части учебного плана. Об этом 24 июля сообщили в районной администрации.

Дело в том, что выяснилось, что подростки, рисовавшие свастику, мало что знают об истории Великой Отечественной войны.

- Общаясь с подростками, мы понимаем, что знания о событиях 1941-1945 у многих фрагментарны, - отметила замглавы Новоусманского муниципального района по социальной политике Елена Трегубова. - Они знают названия тех или иных событий войны, оборонительных и наступательных операций, фамилии полководцев, но при этом у них весьма поверхностные, неполные или неверные представления о таких понятиях как «фашизм», «нацизм», «концлагерь» и других. И это в том числе последствия псевдоопеки со стороны взрослых. Порой мы слишком оберегаем их от информации, невольно жертвуя их кругозором и, возможно, патриотической составляющей характера.

Отделу образования уже поручено разработать рекомендации, по которым подросткам, с учетом их возраста, будут более подробно изучаться события 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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