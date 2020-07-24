2020-07-24T14:15:41+03:00
Происшествия

В воронежской пробке умер молодой водитель

Трагедия произошла в четверг на улице Димитрова
Елена ФЕДЯШЕВА
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Врачи только констатировали смерть водителяВрачи только констатировали смерть водителяФото: из архива «КП»
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В четверг, 23 июля, около половины шестого вечера, когда на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Димитрова традиционно начинает образовываться затор, одна из машин - "Вольво" - неожиданно остановилась и больше не тронулась с места. Когда прохожие попытались выяснить, что произошло, то заметили за рулем иномарки молодого мужчину без сознания. Ему вызвали скорую помощь. К сожалению, прибывшие медики только констатировали смерть 37-летнего мужчины.

По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо. Однако точную причину смерти назовут только патологоанатомы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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