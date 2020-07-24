С начала года в Воронеже отловили 270 животных-беспризорников

24 Июль 2020 2020-07-24T12:03:48+03:00

Большинство животных после вакцинации и стерилизации возвращают на прежнее место Фото: из архива «КП»

После вакцинации и стерилизации их вернули обратно на улицу

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала 2020 года на улицах Воронежа отловили около 270 кошек и собак, не имеющих владельцев. Эту работу проводят организации, выигравшие конкурс, объявленный управами районов. Всех выловленных животных стерилизовали, провакцинировали, при необходимости пролечили и вернули на прежнее место. Такую схему диктует закон о гуманном обращении с животными, согласно которому усыплять можно лишь опасных или безнадежно больных животных.

Тот же закон регламентирует и строительство в городе приюта для животных, которые по каким-то причинам не могут жить на улице. Однако такого учреждения в Воронеже до сих пор нет.

- В настоящий момент администрация Воронежа оформила право муниципальной собственности на земельный участок, предназначенный для строительства приюта, по адресу: г. Воронеж, ул. Балашовская, 29/1, площадью 14,5 тысяч квадратных метров, - рассказали в мэрии.- Подготовлено техзадание на разработку проектной документации.

Кроме того, по имеющейся у мэрии информации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разрабатывает государственная программу, которая позволит субсидировать строительство приютов в регионах. Это значительно ускорит решение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU