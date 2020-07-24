В Воронежской области после столкновения с «Нивой» попал в больницу 14-летний мотоциклист
Воронежские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 14-летний житель Павловска, управлявший мотоциклом «Стелс 200». Поздним вечером подросток двигался по улице Ю.Фучика и столкнулся с автомобилем «Нива», за рулем которого находилась 25-летняя местная жительница.
Юный мотоциклист получил в аварии различные травмы. С места его забрала скорая.
Полицейские напоминают, что за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей несут ответственность их родители, которые должны объяснить своим детям правила безопасного поведения при управлении вело- и мототранспортом, а также такими специфическими средствами передвижения, как роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и прочие.
ИСТОЧНИК KP.RU