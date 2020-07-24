В Воронежской области после столкновения с «Нивой» попал в больницу 14-летний мотоциклист

24 Июль 2020 2020-07-24T11:41:51+03:00

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Воронежские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал 14-летний житель Павловска, управлявший мотоциклом «Стелс 200». Поздним вечером подросток двигался по улице Ю.Фучика и столкнулся с автомобилем «Нива», за рулем которого находилась 25-летняя местная жительница.

Юный мотоциклист получил в аварии различные травмы. С места его забрала скорая.

Полицейские напоминают, что за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей несут ответственность их родители, которые должны объяснить своим детям правила безопасного поведения при управлении вело- и мототранспортом, а также такими специфическими средствами передвижения, как роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU