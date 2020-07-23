В усадьбе Веневитинова открывается выставка о Чехове

23 Июль 2020 2020-07-23T22:32:26+03:00

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Усадьба Веневитинова открыла для посещений музейный парк и партер господского особняка. Здесь можно прогуляться, послушать экскурсию или провести свадебную фотосессию.

В режиме самостоятельного осмотра посетители могут проследовать через въездные ворота, выстроенные по типичным классицистическим канонам, мимо памятника поэту Дмитрию Веневитинову, прогуляться по партерной зоне под стенами барского дома, посетить природный парк с липовыми аллеями, зелеными лужайками, затейливыми клумбами, беседкой-ротондой и прудом.

Маршрут экскурсии «Мир дворянской усадьбы: сады и парки» пролегает по партерной зоне музея и живописному парку, делая остановки возле памятника поэту, в тени столетнего дуба, у прохладного пруда, на скамейках у цветочной клумбы, на смотровой площадке с видом на донские пейзажи. Прогулка по парку сопровождается рассказом экскурсовода о различных стилях и приемах садово-паркового искусства, о том, как использовались плодовые деревья, зачем нужны были липовые аллеи, пруды и беседки-ротонды.

А с 30 июля воронежцев приглашают на выставку в саму усадьбу. Экспозиция «Лето с Чеховым и Веневитиновым» приурочена к 160-летию со дня рождения Антона Павловича. Основной раздел выставки посвящен творческому наследию, в которое вошли любимые всеми произведения.

- В экспозиции представлены книжные издания разных лет, иллюстрации известного театрального художника Басова, документы эпохи и уникальные фотографии. Отдельный раздел экспозиции – это Чехов и театр, поскольку имя Чехова-драматурга неразрывно связано с Московским художественным театром, который первый дал подлинную сценическую жизнь его пьесам. Важное место на выставке отведено литературному окружению Чехова, в которое входили и воронежские литераторы, - анонсировали проект в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU