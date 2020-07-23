В Воронеже за незаконное освоение средств нацпроекта оштрафовали "ППК "Черноземье"

23 Июль 2020 2020-07-23T19:29:02+03:00

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Воронежская транспортная прокуратура нашла несоответствия при проверке «Пригородной пассажирской компании «Черноземье». По данным ведомства, ППК нарушила законодательства при расходовании средств, полученных по нацпроекту «Демография».

- В 2019 году департамент труда и занятости населения Воронежской области предоставил компании субсидию в 448 тысяч рублей на компенсацию затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ее 28 сотрудников в учебном центре «ППК «Черноземье», - сообщает ведомство.

Однако компания после изменения наименования не переоформила лицензию на осуществление образовательной деятельности, а должность, на которую велась переподготовка отсутствовала в имеющемся перечне. Кроме того, в учебном плане не было промежуточной аттестации. И помимо всего этого, «ППК «Черноземье» не внесла в информационную систему сведения о выданных сотрудникам свидетельствах об обучении.

В итоге генеральный директор компании получил два представления об устранении нарушений, в результате которых виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А саму компанию оштрафовали почти на девять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU