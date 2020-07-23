В Воронеже за незаконное освоение средств нацпроекта оштрафовали "ППК "Черноземье"
Воронежская транспортная прокуратура нашла несоответствия при проверке «Пригородной пассажирской компании «Черноземье». По данным ведомства, ППК нарушила законодательства при расходовании средств, полученных по нацпроекту «Демография».
- В 2019 году департамент труда и занятости населения Воронежской области предоставил компании субсидию в 448 тысяч рублей на компенсацию затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ее 28 сотрудников в учебном центре «ППК «Черноземье», - сообщает ведомство.
Однако компания после изменения наименования не переоформила лицензию на осуществление образовательной деятельности, а должность, на которую велась переподготовка отсутствовала в имеющемся перечне. Кроме того, в учебном плане не было промежуточной аттестации. И помимо всего этого, «ППК «Черноземье» не внесла в информационную систему сведения о выданных сотрудникам свидетельствах об обучении.
В итоге генеральный директор компании получил два представления об устранении нарушений, в результате которых виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. А саму компанию оштрафовали почти на девять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU