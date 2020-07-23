Житель Воронежской области может получить три года тюрьмы за пакет маковой соломки

23 Июль 2020 2020-07-23T17:14:34+03:00

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44-летнего жителя села Новая Калитва Россошанского района могут посадить на три года за хранение 460 граммов маковой соломки. Такой вес наркотического вещества является в уголовной системе России значительным.

Мужчина ранее был неоднократно судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. И, похоже, так и не завязал с этим.Пакет с растительным веществом полицейские нашли у него сарае после поступившей к ним оперативной информации.

- Подозреваемый пояснил, что маковую соломку сорвал летом текущего года в поле в окрестностях села Ивановка, принес ее к себе домой и стал хранить для последующего личного употребления, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU