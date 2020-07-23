В Воронеже мошенница выпросила на лекарства у 81-летней бабули 85 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T16:39:44+03:00

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В 81 год жительница Воронежа внезапно узнала, что у нее есть еще одна "далекая родственница". Их судьбоносная встреча произошла на улице, когда пожилая женщина шла за продуктами. В этот момент ее окликнула незнакомка. Она представилась дальней родственницей, рассказала, что плохо себя чувствует и попросила денег на лекарства, которые "сильно подорожали за последнее время". Долг пообещала отдать при первой возможности. Доверчивая бабуля привела незнакомку к себе в квартиру и отдала ей 85 тысяч рублей. С этими деньгами женщина и была такова.

И только тут бабушка поняла, что ее обманули. Она тут же обратилась в полицию, а там по камерам видеонаблюдения удалось установить личность мошенницы. Ею оказалась прибывшая в конце мая 40-летняя жительница соседней страны. В Воронеж, как сообщили в региональном ГУ МВД, она приехала вместе со своей сестрой, которая ее на год моложе. Эта сестра уже находится под следствием за совершение аналогичного преступления.

Теперь такая же судьба постигла старшую. Ее уже заключили под стражу. По статье "Мошенничество" женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU