2020-07-23T16:14:53+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина украл у своего бывшего работодателя сейф с деньгами и ноутбком

Оперативники его буквально сняли с поезда в Сочи
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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Сотрудники полиции буквально сняли с поезда в Сочи 32-летнего воронежца, а на следующий день задержали его подельника 37 лет. Мужчин подозревают в краже металлического сейфа, в котором находились 1,5 миллиона рублей и ноутбук. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейф, как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, они похитили у бывшего работодателя 32-летнего подозреваемого - у 24-летнего владельца производственного цеха в Рамонском районе. Парочку вычислили по камерам видеонаблюдения, а также по итогам опроса очевидцев. Оказалось, что оба имеют отношение к наркотикам. А тот, что помоложе, - имеет судимость за их незаконный оборот, а также за имущественные преступления.

- Злоумышленники проникли в административное здание предприятия через окно, затем, выломав дверь, вытащили сейф на улицу и скрылись в неизвестном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В отделе полиции 32-летний воронежец пояснил, что решился на преступление после того, как уволился из вышеуказанной организации. Мужчина хорошо знал режим работы предприятия, все выходы, поэтому ему и его сообщнику удалось остаться незамеченными.

Второго подозреваемого поймали на сбыте наркотиков. Уже в отделе полиции выяснилось, он брал тот самый сейф, где деньги лежат, а затем продал похищенный ноутбук.

Сам сейф пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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