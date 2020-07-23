Под Воронежем мужчина украл у своего бывшего работодателя сейф с деньгами и ноутбком

23 Июль 2020 2020-07-23T16:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции буквально сняли с поезда в Сочи 32-летнего воронежца, а на следующий день задержали его подельника 37 лет. Мужчин подозревают в краже металлического сейфа, в котором находились 1,5 миллиона рублей и ноутбук. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейф, как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, они похитили у бывшего работодателя 32-летнего подозреваемого - у 24-летнего владельца производственного цеха в Рамонском районе. Парочку вычислили по камерам видеонаблюдения, а также по итогам опроса очевидцев. Оказалось, что оба имеют отношение к наркотикам. А тот, что помоложе, - имеет судимость за их незаконный оборот, а также за имущественные преступления.

- Злоумышленники проникли в административное здание предприятия через окно, затем, выломав дверь, вытащили сейф на улицу и скрылись в неизвестном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В отделе полиции 32-летний воронежец пояснил, что решился на преступление после того, как уволился из вышеуказанной организации. Мужчина хорошо знал режим работы предприятия, все выходы, поэтому ему и его сообщнику удалось остаться незамеченными.

Второго подозреваемого поймали на сбыте наркотиков. Уже в отделе полиции выяснилось, он брал тот самый сейф, где деньги лежат, а затем продал похищенный ноутбук.

Сам сейф пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU