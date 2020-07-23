Мужчина, наводнивший Воронеж фальшивыми 5-ными купюрами, отделался условным сроком

23 Июль 2020 2020-07-23T16:11:45+03:00

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Легким испугом отделался 26-летний мужчина, распространявший в Воронеже фальшивые пятитысячные купюры.

В суде установили, что в феврале этот субъект купил в Московской области 20 поддельных купюр. 17 из них он успел пустить в оборот, а три оставил у себя. Потом хотел провернуть такую же операцию в Ростовской области. Для этого опять купил еще 20 фальшивых 5-ных купюры. Но добраться до пункта назначения ему не дали. Автоинспекторы задержали его в Богучарском районе. Они изъяли 23 фальшивки да еще и обнаружили, что права у мужчины поддельные.

Так что в Ленинском районном суде этот гражданин отвечал не только за хранение и перевозку фальшивых денег, но и за подделку прав. Тем нее менее приговор оказался достаточно мягким. Ему дали три года условно, из которых только два года – испытательный срок (то есть, когда за повторное нарушение закона наказание может автоматически превратиться в реальное). Кроме того, мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU