В Воронежской области назвали районы с наибольшим количеством убийств

23 Июль 2020 2020-07-23T15:35:57+03:00

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В надзорном ведомстве - прокуратуре Воронежской области - подвели итоги работы уголовного сыска за шесть месяцев текущего года. За указанный период в регионе зарегистрировано 45 убийств (это на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Их раскрываемость составила почти 100%. 16 убийств произошло в Воронеже и 29 в области.

В Воронеже в Коминтерновском был один случай, в Ленинском - три, в Советском - один, в Центральном вообще не было. В этих районах уменьшилось количество убийств. А вот увеличилось в Железнодорожном - с нуля до четырех и Левобережном - с шести до семи.

По области количество зарегистрированных убийств снизилось в 11 районах, значительнее всего в Россошанском (с пяти до тех), Борисоглебском, Эртильском (с трех до нуля), Лискинском и Терновском (с трех до одного) районах. В то же время рост отметился в 10 районах. Наиболее существенный в Бобровском (с нуля до трех), Новоусманском (с двух до четырех) и Новохоперском (с нуля до двух случаев).

ИСТОЧНИК KP.RU