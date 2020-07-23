2020-07-23T15:43:31+03:00
Происшествия

Жители Воронежа скрутили грабителя до приезда полицейских

Подозреваемый вытащил из незакрытого авто женскую сумку
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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22 июля около 12 часов дня в Воронеже, на парковке в промышленной зоне на ул. Дорожной, остановился автофургон "Форд". Его водитель вышел из салона и направился в сторону склада. При этом он забыл закрыть дверь машины.

Это увидел другой житель Воронежа: мужчина 44 лет не растерялся и тут же вытащил из иномарки женскую сумку, в которой находился сотовый телефон и кошелек деньгами. К несчастью для налетчика, его успел заметить хозяин "Форда".

- Мужчина вместе с очевидцами сумел догнать злоумышленника и ограничить его передвижение до приезда полицейских, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до семи лет тюрьмы по статье УК РФ "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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