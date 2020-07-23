Воронежская область оказалась в хвосте российских регионов по интересу к гей-порно
Аналитики одного из крупнейших сайтов для взрослых составили рейтинг российских регионов, где чаще всего интересуются гей-порно.
Ожидаемо на первом месте Москва, далее следуют Санкт-Петербург и Краснодарский край. Воронежская область в этом рейтинге находится на 17 месте. Вроде невысоко, но соседей по Черноземью в нем и вовсе нет.
Также эксперты сайта проследили, в каких регионах больше всего вырос интерес в ЛБГТ-роликам за последний год. В лидерах оказалась Чукотка (+80%), Еврейская автономная область (почти 40%) и Бурятия (более 20%). Воронежская область в этот раздел интимного рейтинга не попала.
Напомним, в нашем регионе гомосексуалисты активизируются только для того, чтобы подать заявку на проведение гей-парада. Делают они это редко и всегда получают отказ.
ИСТОЧНИК KP.RU