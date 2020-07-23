В Воронеже пенсионерка лишилась 620 тысяч рублей после звонка мошенника
66-летняя жительница Центрального района горько пожалела, что не пропустила звонок с неизвестного номера. Незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сумел внушить пенсионерке, что злобные хакеры вот-вот снимут деньги с ее карты. А для того, чтобы обезопасить вклады, нужно перевести деньги на указанные ей счета – якобы куда более безопасные. Женщина сделала все по продиктованной инструкции и в итоге лишилась лежавших на карте 620 тысяч рублей.
- Всего 22 июля наши сотрудники зарегистрировали 16 фактов мошенничеств. Восемь раз аферисты добивались доступа к карте своих жертв, шесть раз они обманывали людей под предлогом продажи товаров или оказания услуг, а также того, что их родственник якобы попал в ДТП и нужно «уладить дело». Общий ущерб, причиненный действиями мошенников, составил около 2,5 миллионов рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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