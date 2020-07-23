В Воронежской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T09:34:53+03:00

Всего в испытании приняли участие 9 351 человек

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28 выпускников Воронежской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. О предварительных результатах экзамена рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

Всего в испытании приняли участие 9 351 человек из 9 642 выпускников, подавших заявление на экзамен. В связи с обстановкой по коронавирусу и обеспечением санитарных норм ЕГЭ проводили в два дня. 6 июля госэкзамен написали 5 412 ребят, 7 июля испытание прошли 3 939 школьников. Русский язык по-прежнему остается самым массовым ЕГЭ.

Ранее стали известны результаты еще по трем предметам. По литературе максимальный балл получили 11 выпускников области, двое сдали на 100 баллов информатику, один школьник - географию.

ИСТОЧНИК KP.RU