2020-07-23T09:34:53+03:00
Общество

В Воронежской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего в испытании приняли участие 9 351 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.фото: департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
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28 выпускников Воронежской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. О предварительных результатах экзамена рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

Всего в испытании приняли участие 9 351 человек из 9 642 выпускников, подавших заявление на экзамен. В связи с обстановкой по коронавирусу и обеспечением санитарных норм ЕГЭ проводили в два дня. 6 июля госэкзамен написали 5 412 ребят, 7 июля испытание прошли 3 939 школьников. Русский язык по-прежнему остается самым массовым ЕГЭ.

Ранее стали известны результаты еще по трем предметам. По литературе максимальный балл получили 11 выпускников области, двое сдали на 100 баллов информатику, один школьник - географию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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