В Воронеже на сайте объявлений продают танк Т-34

23 Июль 2020 2020-07-23T09:32:55+03:00

Вслед за истребителем на продажу пошел и легендарный танк Т-34. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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На сайте объявлений появилась информация, что в Коминтерновском районе продают легендарный танк Т-34. Причем заявляют, что он на ходу, и все детали оригинальные. Судя по последнему утверждению, можно предположить, что боевую машину собрал неизвестный «народный умелец». Где запчасти для этого достал, большой вопрос. Цена договорная.

Причем, судя по объявлению, запас для сборки еще не одной такой машины у автора объявления довольно богатый. Дело в том, что в нем предлагают желающим собирать военную технику времен Великой Отечественной войны из подлинных запчастей или их аналогов.

Напомним, недавно воронежцев удивило сообщение о продаже истребителя МиГ-21УМ, также размещенное на сайте бесплатных объявлений. За самолет, а также решение вопроса с техобслуживанием, базированием и даже обучения управлению им просили каких-то 70 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU