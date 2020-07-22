В Воронежской области без вести пропавшими числятся 370 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T20:06:39+03:00

С начала года в связи с исчезновением людей возбудили 11 уголовных дел по статье «Убийство»

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Прокуратура Воронежской области проанализировала данные по розыску без вести пропавших жителей региона. В сравнении с прошлогодними цифрами, они выросли на 181 человека. В первом полугодии ушли из дома и не вернулись 1615 воронежцев, тогда как год назад было зарегистрировано 1434 заявлений об исчезновении.

Оперативно удалось установить местонахождение 1534 лиц. В 11 случаях были возбуждены уголовные дела по статье «Убийство». Три из них впоследствии прекратили в связи с обнаружением пропавших, расследование восьми продолжается.

По данным на начало второго полугодия 2020 года в Воронежской области числятся пропавшими без вести 370 человек (часть из них – с прошлых лет). Больше всего пропавших в Левобережном (29), Коминтерновском (28), Железнодорожном (22), Лискинском (22), Советском – (21), и Россошанском (15) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU