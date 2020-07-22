2020-07-22T18:39:50+03:00
Происшествия

Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»

Подозреваемый пошел на преступление, находясь в гостях у знакомых
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Воронежским оперативникам пришлось отправляться в служебную командировку в город Шахты Ростовской области, чтобы задержать 31-летнего местного жителя, подозреваемого в краже бумажника из автомобиля «Лексус» на улице 45-ой Стрелковой дивизии.

Как рассказали в полиции, в марте этого года подозреваемый гостил у знакомых в Воронеже. Поздно ночью, возвращаясь домой, он увидел в автомобиле «Лексус», припаркованном рядом с одним из домов по улице 45 Стрелковой дивизии, портмоне. Разбил стекло и вытащил из салона бумажник, в котором находилось 20 тысяч рублей. Забрав наличные, мужчина выбросил сумку неподалеку от места преступления.

Задержанный – безработный и уже ранее был судим за аналогичные преступления. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Кража», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае признания вины, заезжему вору грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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