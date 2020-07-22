Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Проверка транспортной прокуратуры выявила грубые нарушения при расходовании средств, выделенных больнице РЖД в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Как рассказали в ведомстве, в этом году ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в г. Воронеж» получила 1434 тысяч рублей за оказание медицинских услуг женщинам в период беременности, а также на оплату труда сотрудникам больницы, занятым в этой сфере.
Однако надзорное ведомство обнаружило, что зарплаты медработники получили с опозданием. За работу в феврале - лишь 15 мая 2020 года.
- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в транспортной прокуратуре.
А в отношении должностного лица, по вине которого произошла задержка выплаты денежных средств, еще и возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU