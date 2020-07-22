Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам

22 Июль 2020 2020-07-22T18:02:25+03:00

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Проверка транспортной прокуратуры выявила грубые нарушения при расходовании средств, выделенных больнице РЖД в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказали в ведомстве, в этом году ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в г. Воронеж» получила 1434 тысяч рублей за оказание медицинских услуг женщинам в период беременности, а также на оплату труда сотрудникам больницы, занятым в этой сфере.

Однако надзорное ведомство обнаружило, что зарплаты медработники получили с опозданием. За работу в феврале - лишь 15 мая 2020 года.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в транспортной прокуратуре.

А в отношении должностного лица, по вине которого произошла задержка выплаты денежных средств, еще и возбудили дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU