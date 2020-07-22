В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Компания зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Воронежской области в первом полугодии 2020 года
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Количество проданных устройств увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стал бренд Samsung.
Рынок смартфонов в Воронежской области в первом полугодии 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 10 тысяч рублей. Средняя стоимость устройств составила 8 тысяч рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU