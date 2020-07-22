Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций

22 Июль 2020 2020-07-22T17:38:14+03:00

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В операционную Воронежской областной детской больницы №2 поступило новое оборудование, которое позволит проводить видеоэндоскопические и «открытые» вмешательства. Аппаратура поступила по региональному проекту развития детского здравоохранения.

- В июне учреждение получило ультразвуковой скальпель, электрокоагулятор и лапароскопическую стойку с поддержкой 3D, - рассказали в департаменте здравоохранения области. - Уже проведены первые операции с использованием нового оборудования. Скальпель и коагулятор минимизируют термическое повреждение тканей во время проведения операций и позволяют проводить манипуляции вблизи жизненно важных структур. Лапароскопическая стойка в 3D режиме дает возможность точно определять и захватывать деликатные структуры, позиционировать иглы при наложении швов и выполнять прецизионную диссекцию тонких структур и тканей.

Новое оборудование расширит возможности проведения гастрохирургических, лапароскических, нейрохирургических и пластических операций.

ИСТОЧНИК KP.RU