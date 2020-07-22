2020-07-22T17:32:15+03:00
Происшествия

В Воронеже дерево упало на торговые павильоны

ЧП случилось у рынка в начале улицы Владимира Невского
Юрий КОЗЛОВ
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Видимо, дерево убрали своими силами.Видимо, дерево убрали своими силами.Фото: Андрей Воронцов.
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22 июля около 14 часов между улицей Лизюкова и рынком по адресу: Владимира Невского, 2а рухнуло дерево. Как сообщают очевидцы, оно упало на крыши торговых павильонов и раскололось на мелкие части. Пострадавших во время ЧП, по предварительным данным, не было.

В управлении ГО и ЧС Воронежа сообщили, что вызова с просьбой убрать обломки дерева в этом микрорайоне у них не было. Очевидно, либо местные жители, либо индивидуальные предприниматели, торгующие на рынке, справились с ликвидацией последствий ЧП своими силами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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