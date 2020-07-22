2020-07-22T17:04:25+03:00
Происшествия

Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем

Злоумышленник похитил у потерпевшей смартфон и ювелирные украшения
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Ограбление произошло вечеромОграбление произошло вечеромФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

36-летняя жительница Воронежа опрометчиво согласилась выпить в компании новоиспеченных знакомых – парня и девушки – вечером, да еще и на Машмете. Дело было в одном из дворов на улице Костромской. В какой-то момент потерпевшая отошла в сторону, чтобы поговорить по телефону. Неожиданно новый знакомый подбежал к ней, выхватил смартфон, сорвал с ушей серьги, а с руки два кольца – и был таков.Ущерб, причиненный жертве, составил около 20 тысяч рублей.

Женщина поспешила в отделение полиции. Оперативники провели розыск и установили личность подозреваемого, а также его возможное местонахождение.

- По подозрению оперативники задержали ранее судимого за имущественные преступления воронежца и доставили его в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При себе у злоумышленника был обнаружен и похищенный телефон.

А вот ювелирные изделия, похищенные у потерпевшей, злоумышленник уже успел заложить в ломбард, а деньги - потратил. Задержанный объяснил свои действия тяжелым финансовым положением.

Теперь полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по нему – до 7 лет заключения. Подозреваемый находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки
Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом
Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»
Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Через Сбербанк прошла миллиардная безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций
В Воронеже дерево упало на торговые павильоны
Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве
В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест
В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр
Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства
Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком