Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем

22 Июль 2020 2020-07-22T17:04:25+03:00

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36-летняя жительница Воронежа опрометчиво согласилась выпить в компании новоиспеченных знакомых – парня и девушки – вечером, да еще и на Машмете. Дело было в одном из дворов на улице Костромской. В какой-то момент потерпевшая отошла в сторону, чтобы поговорить по телефону. Неожиданно новый знакомый подбежал к ней, выхватил смартфон, сорвал с ушей серьги, а с руки два кольца – и был таков.Ущерб, причиненный жертве, составил около 20 тысяч рублей.

Женщина поспешила в отделение полиции. Оперативники провели розыск и установили личность подозреваемого, а также его возможное местонахождение.

- По подозрению оперативники задержали ранее судимого за имущественные преступления воронежца и доставили его в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При себе у злоумышленника был обнаружен и похищенный телефон.

А вот ювелирные изделия, похищенные у потерпевшей, злоумышленник уже успел заложить в ломбард, а деньги - потратил. Задержанный объяснил свои действия тяжелым финансовым положением.

Теперь полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по нему – до 7 лет заключения. Подозреваемый находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU