Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
36-летняя жительница Воронежа опрометчиво согласилась выпить в компании новоиспеченных знакомых – парня и девушки – вечером, да еще и на Машмете. Дело было в одном из дворов на улице Костромской. В какой-то момент потерпевшая отошла в сторону, чтобы поговорить по телефону. Неожиданно новый знакомый подбежал к ней, выхватил смартфон, сорвал с ушей серьги, а с руки два кольца – и был таков.Ущерб, причиненный жертве, составил около 20 тысяч рублей.
Женщина поспешила в отделение полиции. Оперативники провели розыск и установили личность подозреваемого, а также его возможное местонахождение.
- По подозрению оперативники задержали ранее судимого за имущественные преступления воронежца и доставили его в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При себе у злоумышленника был обнаружен и похищенный телефон.
А вот ювелирные изделия, похищенные у потерпевшей, злоумышленник уже успел заложить в ломбард, а деньги - потратил. Задержанный объяснил свои действия тяжелым финансовым положением.
Теперь полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Наказание по нему – до 7 лет заключения. Подозреваемый находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU