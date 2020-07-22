Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства

22 Июль 2020 2020-07-22T15:37:42+03:00

Увеличение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры в текущем году произойдет за счет резервного фонда Правительства РФ

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ предоставит российским регионам 6 млрд. рублей на стимулирование жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Увеличение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры в текущем году произойдет за счет резервного фонда Правительства РФ. Воронежской области будет выделено 100 миллионов рублей на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU