2020-07-22T15:37:42+03:00
Общество

Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства

Увеличение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры в текущем году произойдет за счет резервного фонда Правительства РФ
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Правительство РФ предоставит российским регионам 6 млрд. рублей на стимулирование жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Увеличение бюджетных ассигнований на создание инфраструктуры в текущем году произойдет за счет резервного фонда Правительства РФ. Воронежской области будет выделено 100 миллионов рублей на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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