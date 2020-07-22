В департаменте природных ресурсов Воронежской области рассказали о сроках летне-осенней охоты
Департамент природных ресурсов и экологии рассказал о сроках летне-осенней охоты на пернатую дичь на территории Воронежской области. Согласно указу губернатора она проходит в периоды:
с 10 июля по 24 июля
Болотно-луговая дичь - с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
с 10 июля по 04 августа
Степная и полевая дичь - с подружейными собаками, имеющими свидетельство на охотничью собаку или справку (свидетельство) о происхождении охотничьей собаки, без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
с 01 августа по 15 августа
Водоплавающая дичь - с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
с 05 августа до 15 ноября
Перепел, коростель, фазан - отстрел с подхода с подружейными собаками, имеющими свидетельство на охотничью собаку или справку (свидетельство) о происхождении охотничьей собаки; отлов с использованием ловчих птиц
с 29 августа по 15 ноября
Водоплавающая дичь - отстрел: с подхода, из укрытия, на перелетах, нагоном, с плавательных средств с выключенным мотором, с манком, с подсадными птицами, с чучелами и (или) профилями, с собаками охотничьих пород
Болотно-луговая дичь - отстрел: с подхода, из укрытия, с собаками охотничьих пород
Перепел, фазан - отстрел с подхода, в том числе с использованием собак охотничьих пород
Голуби, горлицы - отстрел: с подхода, на перелетах, из укрытия, с чучелами и (или) профилями, с собаками охотничьих пород; отлов с использованием ловчих птиц
Вальдшнеп - с подхода, в том числе с подружейными собаками
Серая куропатка - отстрел с подхода с подружейными собаками; отлов с использованием ловчих птиц
ИСТОЧНИК KP.RU