2020-07-22T15:17:19+03:00
Общество

В департаменте природных ресурсов Воронежской области рассказали о сроках летне-осенней охоты

Она продлится до середины ноября
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Департамент природных ресурсов и экологии рассказал о сроках летне-осенней охоты на пернатую дичь на территории Воронежской области. Согласно указу губернатора она проходит в периоды:

с 10 июля по 24 июля

Болотно-луговая дичь - с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия

с 10 июля по 04 августа

Степная и полевая дичь - с подружейными собаками, имеющими свидетельство на охотничью собаку или справку (свидетельство) о происхождении охотничьей собаки, без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия

с 01 августа по 15 августа

Водоплавающая дичь - с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия

с 05 августа до 15 ноября

Перепел, коростель, фазан - отстрел с подхода с подружейными собаками, имеющими свидетельство на охотничью собаку или справку (свидетельство) о происхождении охотничьей собаки; отлов с использованием ловчих птиц

с 29 августа по 15 ноября

Водоплавающая дичь - отстрел: с подхода, из укрытия, на перелетах, нагоном, с плавательных средств с выключенным мотором, с манком, с подсадными птицами, с чучелами и (или) профилями, с собаками охотничьих пород

Болотно-луговая дичь - отстрел: с подхода, из укрытия, с собаками охотничьих пород

Перепел, фазан - отстрел с подхода, в том числе с использованием собак охотничьих пород

Голуби, горлицы - отстрел: с подхода, на перелетах, из укрытия, с чучелами и (или) профилями, с собаками охотничьих пород; отлов с использованием ловчих птиц

Вальдшнеп - с подхода, в том числе с подружейными собаками

Серая куропатка - отстрел с подхода с подружейными собаками; отлов с использованием ловчих птиц

ИСТОЧНИК KP.RU

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