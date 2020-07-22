2020-07-22T14:40:53+03:00
Общество

В мае в Воронеже самые низкие зарплаты зафиксировали у работников гостиниц и общественного питания

И это не удивительно, ведь в это время активно действовали ограничительные меры из-за коронавируса
Виктор ЛЕВШАКОВ
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По состоянию на 1 июля 2020 года суммарная задолженность по зарплате 90 работникам составила 13.3 млн рублейПо состоянию на 1 июля 2020 года суммарная задолженность по зарплате 90 работникам составила 13.3 млн рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Среднемесячная зарплата в Воронежской области в период с января по май 2020 года составила 34 723.5 рубля. Это на 5.5% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Об этом 22 июля сообщили в Воронежстате.

Что касается конкретно мая, то средняя зарплата в это месяцев, согласно данным исследователей, - 36 550 рублей. Это на 7.9% больше, чем год назад. Даже реальный размер майских зарплат, то есть с учетом подорожания продуктов, вырос на 3.7%.

Примечательно, что до этого апрель стал первым за долгое время и пока единственным месяцем, когда зарплаты реально упали. Этот факт подтвердили аналитики.

В 1.8 раза в мае превысила среднеобластной уровень зарплата работников, осуществлявших финансовую и страховую деятельность. В 1.7 раза – трудившихся в сфере информации и связи.

Самые низкие доходы у работников на производстве кожи и изделий из кожи (41 % от среднеобластного уровня), производстве одежды (50 %), в гостиницах и предприятиях общественного питания (51 %).

По состоянию на 1 июля 2020 года суммарная задолженность по зарплате 90 работникам составила 13.3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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