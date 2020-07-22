Во время рейда инспекторы арестовали автомобили двух воронежцев, накопивших более 70 неоплаченных штрафов
На днях в Воронеже устроили рейд на должников. Искали тех, кто не платит штрафы или налоги. Таким людям грозит до 15 суток ареста. Впрочем, есть и другие выходы из ситуации. Свежий пример: двое водителей, задолжавшие по 18 штрафам 16000 рублей оплатили их сразу же, чтобы не лишиться автомобилей.
- А вот другие двое водителей остались без машин, которые в качестве обеспечительных мер были арестованы и доставлены на спецстоянку. Это воронежцы, имеющие задолженности более, чем по 70 штрафам. Общая задолженность составила более 120 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Госавтоинспекция напоминает, что подобные рейды проводятся на постоянной основе. Каждый гражданин может сам проверить наличие задолженностей по штрафам и налогам, чтобы вовремя их оплатить и спокойно выезжать куда-либо.
ИСТОЧНИК KP.RU