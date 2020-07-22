В Воронежской области спасли более 30 ласточек, оказавшихся в западне из-за обрушившегося склона

22 Июль 2020 2020-07-22T13:08:26+03:00

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В Воронежской области обрушился склон у реки Битюг, в котором гнездились береговые ласточки. В итоге многие птицы оказались засыпаны и самостоятельно никак не могли выбраться. Все произошло в конце июня у местного пляжа Батчиково.

- Вплотную к пляжу накатана грунтовая дорога, чтобы не ходить далеко, машины паркуют прямо на обрывистый берег, с берега прыгают подростки. Закономерно, что часть пляжа обвалилась. Это стало настоящей трагедией птичьей «многоэтажки», - писала в соцсетях местная жительница Дарья Попова.

Как рассказали в центре охраны животных «Наша природа», Дарья в начале июля привезла птенцов, которых сумела отыскать и откопать среди песка. Самых здоровых ей удалось подсунуть в целые гнезда. Однако у привезенных птиц были серьезные проблемы - истощение и клещи.

- Паразиты для всех диких животных - это норма. Практически нельзя найти в природе дикое животное, чтобы на нем не было паразитов. Но такое большое количество, которое мы увидели на птицах, говорит о том, что они были сильно ослаблены. Чем более ослаблена особь, тем больше паразитов на ней поселяется, - объяснила «КП-Воронеж» руководитель центра «Наша природа» Елена Шерстяных.

Команда центра «Наша природа» почти до 2 часов ночи вынимала паразитов из птиц. В общей сложности с того места было принято более 30 ласточек. Сейчас они заботливо выкармливаются в условиях стационара и уже совсем скоро вновь вернутся на волю. Для этого птиц тренируют в особых условиях. Вероятно, первые ласточки отправятся в свободный полет уже в августе. Активисты планируют совместить это событие с экоуроком для учеников одной из местных школ.

Фото центра охраны животных «Наша природа»

ИСТОЧНИК KP.RU