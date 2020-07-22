В этом году воронежские выпускники не решились сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В этом году из-за пандемии коронавируса воронежские выпускники начали сдавать экзамены с 3 июля. Впрочем, это не помешало 14 школьникам получить на ЕГЭ по литературе, информатике и географии 100 баллов.
20 июля стартовал ЕГЭ по биологии и сдача письменной части по иностранным языкам. А устную часть экзамена по иностранному ученики отвечают 22 и 23 числа.
Как сообщили в пресс-службе департамента образования Воронежской области, сдающих китайский язык в этом году в регионе не оказалось. Всего же иностранные языки выбрали 826 человек: из них 788 - английский, 23 - немецкий и 15 - французский.
Биология же в регионе заняла 4 место среди предметов по выбору. В этом году этот предмет решили сдавать 2 015 обучающихся.
Напомним, в этом году сдавать ЕГЭ будут только выпускники, которые собираются поступать в вуз. Аттестаты выдадут всем ребятам без исключения еще до проведения единого госэкзамена.
ИСТОЧНИК KP.RU