В Воронеже под суд пойдет банда, у которой нашли контрафактные сигареты на 28 млн рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T11:25:16+03:00

По версии следствия, еще в ноябре 2018 года 53-летний уроженец Волгоградской области решил наладить производство сигарет в Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд Воронежа решит судьбу банды из трех человек. Их обвиняют в производстве немаркированной табачной продукции ( п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). А это до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2018 года 53-летний уроженец Волгоградской области решил наладить производство сигарет. Он изучил технологию, закупил необходимое оборудование, а также подыскал склад в Советском районе Воронежа. В сообщники он позвал двух приятелей, которые обеспечивали не только беспрерывное производство табака, но и его продажу. Об акцизных марках мужчины даже не думали, продавали все без них.

- Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции во время производства очередной партии табака. Изъято из незаконного оборота более 190 тысяч пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 28 млн рублей. Обвиняемые полностью признали свою вину, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU