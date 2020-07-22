2020-07-22T10:44:28+03:00
Общество

В Воронежскую область направят еще 100 миллионов рублей из федеральной казны

Они пойдут на финансирование коммунальных работ, а также на строительство дорог, детсадов и школ
Юрий КОЗЛОВ
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Контролировать расходование денег будут в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Контролировать расходование денег будут в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Фото: из архива «КП»
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Бюджет Воронежской области пополнится еще 100 миллионами рублей, выделенными из федеральной казны. Постановление, согласно которому в наш регион направят эти деньги, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Эти 100 миллионов пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, а также на строительство дорог, детских садов и школ. Контролировать их целевое использование будут в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Всего регионам России на эти цели выделили более 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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