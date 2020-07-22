В Воронежской области «девятка» сбила насмерть мужчину

22 Июль 2020 2020-07-22T09:53:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 июля, в 22.10 в поселке Абрамовка Таловского района у дома № 100 на улице Ломоносова погиб пешеход. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, 21-летний местный житель, руливший «девяткой», слишком поздно заметил мужчину, переходившего дорогу. Он не успел ни затормозить, ни объехать пешехода. Удар получился сильным, 45-летний мужчина, также местный житель, погиб на месте.

Всего 21 июля в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП. 95 из них случились в Воронеже, 31 – в районах, еще одно – на федеральной трассе. В авариях один человек погиб, восемь получили травмы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU