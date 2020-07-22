2020-07-22T09:53:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области «девятка» сбила насмерть мужчину

ДТП случилось в поселке Абрамовка Таловского района
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 21 июля, в 22.10 в поселке Абрамовка Таловского района у дома № 100 на улице Ломоносова погиб пешеход. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, 21-летний местный житель, руливший «девяткой», слишком поздно заметил мужчину, переходившего дорогу. Он не успел ни затормозить, ни объехать пешехода. Удар получился сильным, 45-летний мужчина, также местный житель, погиб на месте.

Всего 21 июля в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП. 95 из них случились в Воронеже, 31 – в районах, еще одно – на федеральной трассе. В авариях один человек погиб, восемь получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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