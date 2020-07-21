Под Воронежем реставрацию Дворца Ольденбургских планируют завершить в 2021 году

21 Июль 2020 2020-07-21T19:12:07+03:00

А с 22 июля в нем откроется новая выставка

Изменить размер текста: A A

21 июля во время визита губернатора Александра Гусева во Дворец Ольденбургских в Рамонском района стали известны сроки окончания реставрации этого красивейшего объекта культурного наследия.

Руководитель департамента строительной политики области Сергей Потапов заявил, что на 2020 году планируется завершить работы на втором и третьем этажах дворца, а также оборудовать внутренние инженерные сети. В 2021-м должна закончиться реставрация первого этажа дворца, и он полностью откроется для посетителей.

Один из элементов обновленной экспозиции Дворца.Фото: с портала правительства Воронежской области.

После 2022 года, по словам Потапова, собираются провести реконструкцию фасада дворца и завершить работы в Нижнем парке. Проект реставрации «Дома Тулиновых» пока находятся в стадии разработки.

В то же время с 22 июля во Дворце Ольденбургских откроется новая выставка «На благо Отечества», посвященная деятельности семьи Ольденбургских на Рамонской земле. Из-за ситуации с коронавирусом, чтобы туда попасть, нужно предварительно записаться. Пока на экскурсию пускают одновременно не более пяти человек с соблюдением всех мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU