2020-07-21T19:12:07+03:00
Общество

Под Воронежем реставрацию Дворца Ольденбургских планируют завершить в 2021 году

А с 22 июля в нем откроется новая выставка
Артем ИЛЬИН
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Вид Дворца Ольденбургских сверху.Вид Дворца Ольденбургских сверху.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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21 июля во время визита губернатора Александра Гусева во Дворец Ольденбургских в Рамонском района стали известны сроки окончания реставрации этого красивейшего объекта культурного наследия.

Руководитель департамента строительной политики области Сергей Потапов заявил, что на 2020 году планируется завершить работы на втором и третьем этажах дворца, а также оборудовать внутренние инженерные сети. В 2021-м должна закончиться реставрация первого этажа дворца, и он полностью откроется для посетителей.

Один из элементов обновленной экспозиции Дворца. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Один из элементов обновленной экспозиции Дворца.Фото: с портала правительства Воронежской области.

После 2022 года, по словам Потапова, собираются провести реконструкцию фасада дворца и завершить работы в Нижнем парке. Проект реставрации «Дома Тулиновых» пока находятся в стадии разработки.

В то же время с 22 июля во Дворце Ольденбургских откроется новая выставка «На благо Отечества», посвященная деятельности семьи Ольденбургских на Рамонской земле. Из-за ситуации с коронавирусом, чтобы туда попасть, нужно предварительно записаться. Пока на экскурсию пускают одновременно не более пяти человек с соблюдением всех мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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