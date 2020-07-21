В Воронежской области в аварии разбилась компания молодежи

21 Июль 2020 2020-07-21T17:09:33+03:00

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В понедельник, 20 июля, в 1.35 случилась авария на 18-м километре дороги «Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка». Водитель «Форда-Фокус» не справился с управлением. Машина улетела в кювет.

- В аварии погибла 23-летняя пассажирка «Форда». Ранены еще пятеро. Среди них 27-летний водитель и еще четыре его пассажира: мужчины 20 и 22 лет и девушки 20 и 22 лет. Их всех отвезли в больницу «Электроника». В обстоятельствах аварии продолжают разбираться наши сотрудники, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU