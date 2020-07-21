Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены

21 Июль 2020 2020-07-21T16:08:03+03:00

В аварии были ранены двое: водитель "Лады" и его пассажирка. Фото: кадр с видео

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21 июля в 10.30 в районе селе Отрадное Новоусманского района недалеко от магазина «Леруа Мерлен» произошло ДТП.

- Столкнулись «Пежо-408» и 11-я «Лада». В аварии получили травмы водитель отечественной машины, 33-летний воронежец, и его пассажирка, 28-летняя жительница столицы Черноземья. Их отвезли в ГКБ № 10 (больницу «Электроника»), - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД. – 38-летний мужчина, руливший «Пежо», также житель Воронежа, по предварительным данным, серьезных травм не получил.

Последствия ДТП попали на видео. На узкой дороге, где могут разъехаться, пожалуй, только две машины, авария привела к тому, что автомобили, проезжавшие через это место, вынуждены были объезжать его по полю. Сейчас, по данным ГИБДД, дорогу удалось освободить.

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ДТП на Левом берегу недалеко от "Леруа Мерлен".

ИСТОЧНИК KP.RU