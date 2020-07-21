2020-07-21T16:08:03+03:00
Происшествия

Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены

Машины перегородили дорогу, объезжать их приходилось по полю [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В аварии были ранены двое: водитель "Лады" и его пассажирка.В аварии были ранены двое: водитель "Лады" и его пассажирка.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

21 июля в 10.30 в районе селе Отрадное Новоусманского района недалеко от магазина «Леруа Мерлен» произошло ДТП.

- Столкнулись «Пежо-408» и 11-я «Лада». В аварии получили травмы водитель отечественной машины, 33-летний воронежец, и его пассажирка, 28-летняя жительница столицы Черноземья. Их отвезли в ГКБ № 10 (больницу «Электроника»), - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД. – 38-летний мужчина, руливший «Пежо», также житель Воронежа, по предварительным данным, серьезных травм не получил.

Последствия ДТП попали на видео. На узкой дороге, где могут разъехаться, пожалуй, только две машины, авария привела к тому, что автомобили, проезжавшие через это место, вынуждены были объезжать его по полю. Сейчас, по данным ГИБДД, дорогу удалось освободить.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ДТП на Левом берегу недалеко от "Леруа Мерлен".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дороги на четырех улицах
На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства
В Воронежской области за год на 25% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены
В Воронеже водитель кроссовера врезалась в стоящую на обочине "пятнадцатую"
Воронежцы смогут получить консультацию сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты по телефону
В Воронеже лифт зажал руку годовалой девочки
В Воронежской области сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль
В Воронеже мошенник, напугав женщину виртуальными хакерами, разжился 62 тысячами рублей
В Воронеже директор организации оценила свои виртуальные связи в 3,5 миллиона рублей
Воронежец пригласил в гости своего будущего убийцу