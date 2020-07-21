В Воронеже водитель кроссовера врезалась в стоящую на обочине "пятнадцатую"

21 Июль 2020 2020-07-21T15:56:23+03:00

Женщина, по всей видимости, не заметила препятствие и вовремя на него не среагировала

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Сегодня около 11.15 на набережной Массалитинова в Воронеже произошло глупое и очень неприятное ДТП. 48-летняя водитель «Фольксваген Таурег» двигалась в крайней правой полосе в строну Чернавского моста. Женщина, видимо, отвлеклась и не заметила стоящий у обочины, у дома № 3 ВАЗ-2115. Она врезалась "пятнадцатой" в бампер на полном ходу. В итоге отечественную легковушку немного подбросило, и она по инерции проехала еще несколько метров.

Видео с места ДТП появилось в сообществе "Типичный Воронеж" Вконтакте. Чуть позже в полиции появилась информация, что водитель ВАЗа получил в результате столкновения телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU