2020-07-21T14:42:11+03:00
Происшествия

Воронежец пригласил в гости своего будущего убийцу

Мужчина из Саратова во время возникшей ссоры зарезал гостеприимного хозяина квартиры
Юрий КОЗЛОВ
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Гость из Саратова несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в грудь и в живот.Гость из Саратова несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в грудь и в живот.Фото: из архива «КП»
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18 июля на остановке Ворошилова познакомились двое мужчин. Решили отметить это по старинным алкоголическим обычаям – за бутылкой. Поскольку один из новых знакомцев был из Саратова, вариант оставался один. Посиделки с выпивкой начались в квартире 49-летнего воронежца.

Приняв на грудь, мужчины разгорячились. Разговор перешел в ссору. 39-летний саратовец разрешил противоречия радикально: схватил нож и несколько раз резанул им оппонента в грудь и в живот. Увидев, что хозяин квартиры не дышит, убийца убежал.

Тело 49-летнего мужчины вскоре обнаружили. Далеко преступнику скрыться не удалось. Полицейские и сотрудники Следственного комитета вскоре его задержали. Во время допроса он признал свою вину и подтвердил показания в ходе следственного эксперимента. Решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" (до 15 лет тюрьмы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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