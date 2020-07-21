2020-07-21T12:34:37+03:00
Общество

В Воронежской области клещи укусили на 377 человек меньше, чем в прошлом году

Всего с этой неприятной проблемой столкнулись 1877 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы удалить клещей, нужно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт.Чтобы удалить клещей, нужно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Санитарные врачи привели данные по укусам клещей в Воронежской области. Оказалось, что кровососы присасываются к людям значительно меньше, чем в 2019 году. По состоянию на 20 июля 2020-го клещи кусали 1877 человек, на ту же дату прошлого цифра была на порядок больше – 2254. В процентах это уменьшение на 16,7.

В Роспотребнадзоре напоминают: Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводят по адресу Воронеж, улица Космонавтов дом № 21 ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 08.30 до 16.00. Контактные телефоны: (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.

Также санитарные врачи предупреждают о мерах предосторожности: чтобы исключить появление клещей, надо убирать сухостой и валежник на дачах и огородах. При походах в лес нужно пользоваться мазями, гелями, аэрозолями, репеллентами, которые эти кровососы не переносят, периодически осматривать открытые участки кожи друг у друга.

Если клещ все же присосался, обратитесь в учреждение здравоохранения по месту жительства или в травматологический пункт, чтобы его удалить. При повышении температуры тела в течение 14 дней, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте, где обнаружили насекомое, необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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