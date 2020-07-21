2020-07-21T11:44:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области серийными похитителями велосипедов оказались подросток и его знакомая

Они сбывали товар земляку, которого нашли на сайте бесплатных объявлений
Татьяна МИСТЮКОВА
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Полиция ищет хозяина этого велосипеда. Фото ГУ МВД по Воронежской области.Полиция ищет хозяина этого велосипеда. Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Полицейские в Борисоглебске накрыли серийных похитителей велосипедов. Под подозрение попали местные - 17- летний подросток и его 18-летняя знакомая. Предполагается, что они украли по меньшей мере 11 велосипедов.

Стражи порядка выяснили, что парочка совершала кражи в разных районах городского округа, в том числе "велы" пропадали в подъезде, где живет девушка. Поэтому при опросе ее соседи не смогли припомним кого-то постороннего, кто мог похитить двухколесное средство.

- Свой товар злоумышленники сбывали местному жителю, которого нашли на сайте бесплатных объявлений. Гражданин не знал, что велосипеды принадлежат другим людям и передал полицейским контакты своих покупателей, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

На данный момент оперативники изъяли семь велосипедов. Хозяина одного из них пока установить не удалось, поэтому полиция просит владельца двухколесного транспорта на фото (похищен предположительно на улице Третьяковской) обратиться с документами в дежурную часть ОМВД России по Борисоглебску по телефону: +7(47354) 6-01-49.

А в отношении парочки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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