В новый медцентр в Воронеже переводят пациентов с коронавирусом из других больниц

21 Июль 2020 2020-07-21T11:41:03+03:00

Изменить размер текста: A A

20 июля новый инфекционный медцентр на улице Ростовкой начал принимать пациентов с COVID-19. За сутки в больницу поступили 11 пациентов. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В связи с обратным перепрофилированием коек пациентов перевели сюда из других стационаров на долечивание.

Медцентр рассчитан на 200 коек для оказания специализированной помощи инфекционным больным. В его состав входят палатные секции (боксы) с индивидуальными входами и выходами во внутреннее пространство и на улицу, оснащенные герметичными передаточными окнами с ультрафиолетовой дезинфекцией.

- В центре реализована системе непрерывного электронного мониторинга состояния пациентов. Также предусмотрено использование электронных браслетов для автоматической идентификации, которые заменяют магнитный пропуск в отделения стационара. В центре работают врачи-пульмонологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врачи функциональной диагностики, эндоскописты, физиотерапевты, эпидемиолог, - отмечают в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU