2020-07-21T11:41:03+03:00
Общество

В новый медцентр в Воронеже переводят пациентов с коронавирусом из других больниц

За сутки в инфекционную больницу поступили 11 пациентов
Олег ИВАНОВ
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Медцентр рассчитан на 200 коек для оказания специализированной помощи инфекционным больнымМедцентр рассчитан на 200 коек для оказания специализированной помощи инфекционным больнымФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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20 июля новый инфекционный медцентр на улице Ростовкой начал принимать пациентов с COVID-19. За сутки в больницу поступили 11 пациентов. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. В связи с обратным перепрофилированием коек пациентов перевели сюда из других стационаров на долечивание.

Медцентр рассчитан на 200 коек для оказания специализированной помощи инфекционным больным. В его состав входят палатные секции (боксы) с индивидуальными входами и выходами во внутреннее пространство и на улицу, оснащенные герметичными передаточными окнами с ультрафиолетовой дезинфекцией.

- В центре реализована системе непрерывного электронного мониторинга состояния пациентов. Также предусмотрено использование электронных браслетов для автоматической идентификации, которые заменяют магнитный пропуск в отделения стационара. В центре работают врачи-пульмонологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врачи функциональной диагностики, эндоскописты, физиотерапевты, эпидемиолог, - отмечают в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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