2020-07-21T11:26:29+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Банк УРАЛСИБ снизил ставки поосновным программам ипотечного кредитования на покупку строящегося и готового жилья
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,59%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

При получении кредита на покупку строящегося или готового жилья у партнеров Банка, минимальная ставка по кредиту при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,39%, от 7 млн рублей включительно – 8,19%.

Минимальная ставка при рефинансировании ипотечного кредита, выданного сторонними банками, при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно – 8,79%.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области серийными похитителями велосипедов оказались подросток и его знакомая
В новый медцентр в Воронеже переводят пациентов с коронавирусом из других больниц
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Под Воронежем водитель ВАЗ врезался во встречный "Мерседес"
В Воронежской области за сутки отметился наименьший прирост заболевших коронавирусом
Под Воронежем 42-летний водитель "Лады Калина" врезался в дерево
Под Воронежем местные власти и подрядчик будут судиться из-за некачественно выполненной площадки для лыжероллерной трассы
В Воронеже в очередной раз объявили торги на покупку квартир для детей-сирот
В Воронеже после самоизоляции открывается музей-корабль "Гото Предестинация"
Воронежцы смогут выбрать проект благоустройства проспекта Революции
Воронежцы вышли на субботник, чтобы привести в порядок пригородный лес
В Воронеже отметил 95-летие подполковник авиации
В новой инфекционной больнице в Воронеже начали принимать первых пациентов
Воронежским дачникам отключили свет за долги
В Воронеже губернатор потребовал выбрать новое место для строительства футбольного манежа в Шилово
Воронежская художница восстановила разрушенную во время капремонта мозаику с музыкантом Дэвидом Боуи
В Воронеже сельчанка ударила ножом мужчину, ругавшего ее во время приготовления обеда
Житель Воронежской области украл ульи, чтобы начать свой бизнес