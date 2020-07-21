2020-07-21T10:09:31+03:00
Спорт

Под Воронежем местные власти и подрядчик будут судиться из-за некачественно выполненной площадки для лыжероллерной трассы

Строители не откликнулись на просьбы устранить недостатки, не получили деньги и обратились в суд
Татьяна МИСТЮКОВА
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Центр лыжероллерной подготовки. Фото предоставлено пресс-службой администрации Новоусманского района.Центр лыжероллерной подготовки. Фото предоставлено пресс-службой администрации Новоусманского района.
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Подрядная организация подала иск в Арбитражный суд на руководство Новоусманского района. Его глава Дмитрий Маслов отказывается выплачивать четыре миллиона рублей за строительство площадки для масс-стартов в Центре лыжной подготовки "Дубрава", который находится в Новой Усмани.

- Мы осмотрели площадку в ее нынешнем виде. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что сделана она, что называется, «спустя рукава». Лабораторные исследования подтвердили эти выводы, - заявил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. – Мы не будем оплачивать народными деньгами плохо проделанную работу и принимать в эксплуатацию бракованные объекты, даже если это чревато судебными разбирательствами и новыми циклами строительных работ. Я хочу, чтобы и жители Новоусманского района, и подрядчики наших проектов благоустройства это понимали.

В администрации пояснили, что в адрес строителей было направлено требование устранить все недостатки. Подрядная организация его проигнорировала, что и привело к расторжению контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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