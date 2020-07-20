В новой инфекционной больнице в Воронеже начали принимать первых пациентов
20 июля, как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, новая инфекционная больница на улице Ростовской начала принимать первых пациентов. Есть даже видео с транспортировкой людей в современный медцентр.
30 июня медучреждение сдали в эксплуатацию. Решение о начале возведения приняли 22 апреля. Но до этого шло итоговое тестирование оборудования.
Напомним, что в медцентре на улице Ростовской обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры. Будет работать система непрерывного электронного мониторинга состояния больных. Воронежские врачи, которые будут работать в новом медцентре, побывают в аналогичном учреждении, построенном на территории военного госпиталя в Подольске.
Поступление первого пациента в новую инфекционную больницу в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU