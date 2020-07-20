2020-07-20T19:33:39+03:00
Общество

В новой инфекционной больнице в Воронеже начали принимать первых пациентов

Решение о начале возведения приняли 22 апреля
Олег ИВАНОВ
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30 июня медучреждение сдали в эксплуатацию30 июня медучреждение сдали в эксплуатациюФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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20 июля, как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, новая инфекционная больница на улице Ростовской начала принимать первых пациентов. Есть даже видео с транспортировкой людей в современный медцентр.

30 июня медучреждение сдали в эксплуатацию. Решение о начале возведения приняли 22 апреля. Но до этого шло итоговое тестирование оборудования.

Напомним, что в медцентре на улице Ростовской обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры. Будет работать система непрерывного электронного мониторинга состояния больных. Воронежские врачи, которые будут работать в новом медцентре, побывают в аналогичном учреждении, построенном на территории военного госпиталя в Подольске.

Поступление первого пациента в новую инфекционную больницу в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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