В новой инфекционной больнице в Воронеже начали принимать первых пациентов

20 Июль 2020 2020-07-20T19:33:39+03:00

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20 июля, как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, новая инфекционная больница на улице Ростовской начала принимать первых пациентов. Есть даже видео с транспортировкой людей в современный медцентр.

30 июня медучреждение сдали в эксплуатацию. Решение о начале возведения приняли 22 апреля. Но до этого шло итоговое тестирование оборудования.

Напомним, что в медцентре на улице Ростовской обеспечена изолированность боксов, входные двери в лечебные отделения оснащены электронными замками и видеодомофонами с выводом сигнала на пост дежурной медицинской сестры. Будет работать система непрерывного электронного мониторинга состояния больных. Воронежские врачи, которые будут работать в новом медцентре, побывают в аналогичном учреждении, построенном на территории военного госпиталя в Подольске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/791583" frameborder="0"></iframe> Поступление первого пациента в новую инфекционную больницу в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU