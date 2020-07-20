Воронежским дачникам отключили свет за долги
Воронежские энергетики обесточили целый дачный поселок - ТСН «СНТ Энергия», расположенный в Рамонском районе. ПАО «ТНС энерго Воронеж» прекратило поставки электроэнергии дачникам в связи с задолженностью товарищества.
Однако проведенная воронежским УФАС проверка установила, что долги накопили часть собственников, а не все члены товарищества. Вместе со злостными неплательщиками в результате отключения света пострадали и добросовестные потребители.
- Применяя такую меру воздействия как ограничение поставки электроэнергии, гарантирующий поставщик обязан исключить нарушение прав добросовестных плательщиков, - отметили в ведомстве. - Учитывая, что действия ПАО «ТНС энерго Воронеж» по незаконному полному прекращению поставки электрической энергии для ТСН «СНТ «Энергия» привели к нарушению прав добросовестных потребителей, своевременно оплачивающих потребленную электрическую энергию, антимонопольным органом возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Рассмотрение указанного дела назначено на 30 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU