В Воронеже губернатор потребовал выбрать новое место для строительства футбольного манежа в Шилово
Глава правительства Воронежской области Александр Гусев раскритиковал выбор участка для футбольного манежа. Он должен был появиться на улице Пойменной микрорайона Шилово.
- Задача у нас - получить эффект от потраченных денег и от объекта. А здесь участок располагается достаточно далеко от жилья, - заявил губернатор. - Если собираемся строить этот манеж для нового района, который формируется в Шилово, имеет смысл строить внутри него.
Решение о том, что в Шилово появится новый футбольный манеж, было принято весной 2019 года. На него должны направить федеральные деньги в рамках нацпроекта «Демография», в финансировании будет участвовать и областной бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU