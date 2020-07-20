В Воронеже губернатор потребовал выбрать новое место для строительства футбольного манежа в Шилово

20 Июль 2020 2020-07-20T18:21:56+03:00

По мнению главы области, участок на улице Пойменной слишком удален от жилья

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Глава правительства Воронежской области Александр Гусев раскритиковал выбор участка для футбольного манежа. Он должен был появиться на улице Пойменной микрорайона Шилово.

- Задача у нас - получить эффект от потраченных денег и от объекта. А здесь участок располагается достаточно далеко от жилья, - заявил губернатор. - Если собираемся строить этот манеж для нового района, который формируется в Шилово, имеет смысл строить внутри него.

Решение о том, что в Шилово появится новый футбольный манеж, было принято весной 2019 года. На него должны направить федеральные деньги в рамках нацпроекта «Демография», в финансировании будет участвовать и областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU